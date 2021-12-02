5 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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5 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
5 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de kasten adam öldürme suçundan hakkında 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de kasten adam öldürme suçundan hakkında 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı kasten adam öldürme suçundan aranması olan S.E. isimli şahsın Osmaniye merkezde bulunan bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan S.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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