5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı - Haberler
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5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı

5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kavaklıdere ilçesinde 'Nitelikli cinsel saldırı ' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA (İHA) - Kavaklıdere ilçesinde 'Nitelikli cinsel saldırı ' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere ilçe Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. isimli şahıs Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Adli mercilerce işlemleri tamamlanan O.Y isimli şahıs tutuklanarak Muğla E tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - MUĞLA

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