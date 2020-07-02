5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Alanya Adli makamlarınca "Hırsızlık", "Dolandırıcılık" Ürgüp Adli makamlarınca "Basit Yaralama", "Dolandırıcılık" Boğazlıyan Adli makamlarınca "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından olmak üzere toplamda yedi ayrı suçtan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.Ç. yapılan çalışma sonrasında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA