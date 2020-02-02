5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

02.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:24

Samsun'da kimlik kontrolü sırasında hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis arama noktasında yapılan kimlik kontrolü sırasında hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilen M.S. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edilen şahıs, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA