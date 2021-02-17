5 yaşındaki VALORANT Oyuncusundan Mükemmel ACE!

5 yaşındaki yetenekli VALORANT oyuncusu, profesyonel oyuncuları dahi etkileyecek, 1'e 4 kaldığı bir raundu kazandı.

Bu esnada canlı yayında olan minik oyuncu izleyenleri tarafından büyük bir takdir kazandı.

"Foopa" lakaplı minik oyuncunun, resmi VALORANT Twitter hesabında klibi yayınlandı ve büyük bir üne kavuştu.

Çevrimiçi oyunlarda kayda değer ve etkili bir raund veya savaş kazanmak, tüm oyuncuların hayal ettiği veya gerçekleştirince mutluluktan havaya uçtuğu anlardan bir tanesi. İşte bu minik kahraman bu duyguyu çok erken yaşta yaşadı ve dünyayı etkiledi.

Yaşına göre oyun içinde çok serinkanlı davranan minik oyuncu, raunda rakip Jett'i hızlı bir şekilde öldürerek başladı. Ardından Foopa 9 cana düştü. Reyna oynayan Foopa, Reyna'nın yetenekleri sayesinde iyileşti ve tekrardan mücadeleye devam etti..

Minik kahraman A bölgesine ulaştığında tamamen yalnız kalmıştı. Takım arkadaşlarının dördü de bu saldırı turunda ölmüştü. Brimstone ve Viper'ı öldüren Foopa, arkasından yakalayan düşman Sage ve Raze'i de öldürerek raundu takımına kazandırmış oldu.

Daha sonra ekranda "ACE" yazsını gören minik oyuncu şaşkınlıktan, "Baba" diye bağırarak babasının yanına koştu.

Foopa'nın ebeveynlerinden biri, Reddit'te paylaştığı bu gelecek vaat eden fenomenin kontrollü olarak oyun oynadığını açıkladı.

Reddit platformu üzerinden paylaşım yapan ebeveyn:

Yurt dışında ebeveynlerin kontrol çerçevesinde oyun oynamayı her zaman desteklediğini görebiliriz. Umarım bu durum kısa sürede bizim ülkemizde de alışılır bir durum haline gelir.

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Kaynak: ESporTimes