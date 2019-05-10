5 Yaşındaki Şehit Kızı Babasının Doğum Gününü Kutladı

Mardin'de bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan uzman çavuş Kadir Demiryürek'i 5 yaşındaki kızı doğum gününde unutmadı. Küçük Lara, yaş pasta önünde müzik eşliğinde "İyi ki doğdun baba" diyerek şehit babasının doğum gününü kutladı.

12 Nisan 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan uzman çavuş Kadir Demiryürek'in o tarihte 19 aylık olan şimdi 5 yaşındaki kızı Lara Demiryürek'in sosyal medyadaki paylaşımı yürek yaktı.

Lara Demiryürek yaş pasta üzerine yakılan mum önünde müzik eşliğinde "İyi ki doğdun baba, yeni yaşın kutlu olsun" diyerek dans edip mumu üfleyerek şehit babasının doğum gününü kutladı.

Lara Demiryürek sık sık da babasının mezarına giderek mezar taşındaki fotoğrafını öpüp seviyor. Geçtiğimiz yıl da babasının mezarına giderek doğum gününü kutlamış, onun için kalpten kağıtlara "iyi ki doğdun baba" yazmıştı. Kendisiyle babasının fotoğrafını ise mezar başına bırakmıştı. - ADANA

Kaynak: İHA