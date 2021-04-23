5 yaşındaki Rus Victoria'dan 23 Nisan şarkısı
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5 yaşındaki Rus Victoria'dan 23 Nisan şarkısı

5 yaşındaki Rus Victoria'dan 23 Nisan şarkısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'un kardeş şehri olan Novorossysk'in komşu şehri Gelendzhik'te yaşayan Victoria Bochneva, Türkiye'deki çocuklar için 23 Nisan şarkısı söyledi.

Samsun'un kardeş şehri olan Novorossysk'in komşu şehri Gelendzhik'te yaşayan Victoria Bochneva, Türkiye'deki çocuklar için 23 Nisan şarkısı söyledi.

Samsun'un kardeş şehri olan Novorossysk'in komşu şehri Gelendzhik'te yaşayan ve tatilini Türkiye'de yaparak Türkiye hayranı olan 5 yaşındaki sevimli küçük Victoria Bochneva, Samsun'daki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı arkadaşlarıyla birlikte şarkı söyleyerek kutladı. Bu kutlama için ona destek olan yuvada bulunan 6 yaşındaki arkadaşları ile bir kutlama videosu hazırladı. Video öncesi bir konuşma yapan Victoria Bochneva, "Ben Rusya'dan Vika. Ben bu sene tekrar ülkenize gelemedim. Ama benim kreşimdeki arkadaşlarım size selam söylüyorlar. Biz çocukların tek bir Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluğu var. Çocuk bayramınız kutlu olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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