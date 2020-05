5 yaşındaki oğluyla koronavirüsü yenen baba: Dünyam başıma yıkıldı

SİVAS'ta, oğlu Ömer (5) ile birlikte koronavirüsü yenerek, taburcu olan Hasan Kıraç (37), hastanede iyi tedavi uygulanmasıyla iyileştiklerini söyledi. Kıraç, "Oğlumun virüs kaptığını öğrendiğimde dünyam başıma yıkıldı" dedi.

Sivas Valiliği'nde şoför olarak çalışan, evli ve 3 çocuk babası Hasan Kıraç ile oğlu Ömer, kısa süre aralıklarla rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlu, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca tedaviye alındı. Yaklaşık 1 hafta süren tedavinin ardından iyileşen baba ve oğlu, önceki gün taburcu edildi.

'5 GÜNLÜK TEDAVİ SONRASI TABURCU OLDUK'Taburcu olduktan sonra oğluyla birlikte evinde 14 günlük karantina sürecini geçiren Hasan Kıraç, "Oğlumun rahatsızlığı ateş ve karın ağrısı ile başladı. Ben acil servise götürdüm. Acilde tedavi başlatıldı. Ailede koronavirüs olup olmadığını sordular. Ağabeyimin koronavirüsten yattığını söyledim. Orada bize test yapıldı. Kan tahlili temiz çıkınca bizi o akşam eve gönderdiler. Ertesi gün ben işteyken Sağlık Müdürlüğü'nden bana telefon geldi. Bana oğlum Ömer'in testinin pozitif olduğunu söylediler. O an dünyam başıma yıkıldı. Yaklaşık 10-15 saniye karşıdaki insana cevap veremedim. Çünkü kelimeler boğazıma dizildi. Oğlumu gelip alacaklarını söylediler. Daha sonra ben, diğer 2 oğlum ve eşimi alarak hastaneye gittik. Test yaptırdık. Oğlumun yatışı yapıldı. Daha sonra o gün gece beni yine arayarak testimin pozitif olduğunu söylediler. Ben de gidip hastaneye yattım. 5 günlük tedavi sonrası testlerimiz negatif çıkınca taburcu olduk" dedi. 'GAYET İYİ TEDAVİ UYGULADILAR'?Türkiye'de sağlık sisteminin üst seviyede olduğunu söyleyen Kıraç, "Hastanelerimize, doktorlarımıza güvenmelerini istiyorum. Çünkü biz orada 5 günlük bir tedavi gördük. Orada hastane personelimiz, doktorlarımız gayet iyi bir tedavi uyguladılar. Her dediğimizi yaptılar, biz de onların her dediğini yaptık. Biz hastanelerimizden memnunuz. Sağlık konusunda bakıldığında parmakla gösterilen ülkeler arasındayız. Birçok ülke dibe vurmuş vaziyette. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak sağlıkta üst seviyedeyiz" diye konuştu.AİLEDEN 8 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Virüsün taziyede bulaştığını tahmin ettiğini belirten Hasan Kıraç, ailelerinden toplam 8 kişide tespit edildiğini, bunlardan 5'inin tedavi sonrası taburcu edildiğini belirterek, "Şu an babam, annem ve ağabeyimin tedavisi sürüyor" dedi.

Kaynak: DHA