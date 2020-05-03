5 yaşındaki oğlu ile birlikte Covid-19'u yenen baba yaşadıklarını anlattı
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5 yaşındaki oğlu ile birlikte Covid-19'u yenen baba yaşadıklarını anlattı

5 yaşındaki oğlu ile birlikte Covid-19'u yenen baba yaşadıklarını anlattı
03.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:23

5 yaşındaki oğlu ile birlikte Covid-19'u yenen baba yaşadıklarını anlattı Sivas'ta 5 yaşındaki oğlu ile birlikte virüsü yenen baba yaşadıklarını anlattı.

5 yaşındaki oğlu ile birlikte Covid-19'u yenen baba yaşadıklarını anlattı

SİVAS - Sivas'ta 5 yaşındaki oğlu ile birlikte virüsü yenen baba yaşadıklarını anlattı.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 37 yaşındaki Hasan Kıraç ile oğlu 5 yaşındaki Ömer Kıraç'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde 25 Nisan günü tedaviye alınan baba ve oğlu geçtiğimiz gün iyileşerek taburcu edildi. Oğlu ile birlikte evinde 14 gün boyunca karantinada kalacak baba bu süre zarfında yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"Oğlum ateş ve karın ağrısı ile rahatsızlandı"

Kıraç, oğlu Ömer'in yüksek ateş ile karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduklarını ifade ederek, "Oğlum bir akşam ateş ve karın ağrısı ile rahatsızlandı. Acile götürdüm, muayene edildi. Test yapıldı. Ertesi gün sonuç pozitif olarak geldi. Bize telefon açıldı sağlık müdürlüğünden. Eşim ve diğer iki oğlumu alarak hastaneye gittik. Oğlumun yatışı yapıldı. Bizde test verdik. O gün akşam beni arayarak testimin pozitif olduğunu söylediler. Bende oğlum ile beraber hastaneye yattım. Hastanede 5 günlük bir tedavi süreci uyguladılar. Beş gün sonunda tekrar test yapıldı. Oğlum ile benim testimin negatif çıkması üzerine bizi o gün akşam taburcu ettiler" dedi.

"Dünya başıma yıkıldı"

Kıraç, oğlu Ömer'in testinin pozitif çıktığını öğrendiğinde dünyanın başına yıkıldığını söyleyerek, "Orada sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz, doktorlarımız bizimle çok iyi ilgilendiler. Tedavimizi çok güzel yönettiler. Bizde onların söylediği her şeye harfiyen uyduk. Pozitif çıktığını öğrendiğimde hiç moralimi bozmadım. Sonuçta bu rabbimden gelen bir şey. Rabbim bizi sınav ediyor. İnşallah bu sınavı biz hayırlısı ile atlatacağız diyerek düşündüm. Hiçte bir sıkıntı çekmedim. Tedavimizi olduk, oğlum ile şuan evdeyiz. Aileden şuan hastanede yatan ağabeyim annem ve babam var. Hastalığı atlatan diğer ağabeyim ve küçük bir yeğenim var. Onlarda bizim gibi aynı gün taburcu oldular. Vatandaşlara şunu söylemek istiyorum hiç kimse bana bulaşmaz ya da bende olmaz diye düşünmesin. Bu virüs zaten gözle görülen bir şey değil. Gözle görülen bir şey olmadığı için kimde olduğu belli değil. Herkese bulaşabiliyor. İşi olmayan herkes evinde kalıp, bu süreci atlatmalarını temenni ediyorum. Çocuğumun testinin pozitif çıkması beni şu şekilde etkiledi. Sağlık müdürlüğünden beni aradılar. Ömer Kıraç'ın testi pozitif çıktı dediler. O an dünya başıma yıkıldı. Hiçbir cevap veremedim. Böyle 10-15 saniye kadar kelimeler boğazıma dizildi. Karşıdaki insana cevapta veremedim. Hatta kendisi bana ' Orada mısınız ' diye tekrar sesimi duyana kadar birkaç defa tekrar etti. En son bende kendimi toplayarak evet buradayım sizi dinliyorum dedim. O şekilde bir görüşmemiz oldu" ifadelerini kullandı.

"Ailemizde yaklaşık 8 kişiye bulaştı"

Kıraç, oğlu ile birlikte ailesinden 8 kişiye virüsün bulaştığını belirterek, " Bir cenaze ortamı olmuştu. Cenaze ortamına akrabalarda İstanbul'dan gelenler oldu. Tabi hangisinde olduğunu bilemiyoruz. Onlardan aile büyüğümüzden birine bulaştı. Ondan da bize dağıldı, bu şekilde oldu. Ailemizden yaklaşık 8 kişiye bulaştı. 8 kişiden beşimiz taburcu olduk. Şuan babam, annem ve abim hastanede tedavi ediliyor" diye konuştu.

5 yaşındaki oğlu ile birlikte Covid-19'u yenen baba yaşadıklarını anlattı

Kaynak: İHA

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