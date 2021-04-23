5 yaşındaki Mehmet Fatih, bayram sevincini balkonda yaşadı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 5 yaşındaki Mehmet Fatih Öz, kısıtlama nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anne ve babasının balkonda hazırladığı mini etkinlikle kutladı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 5 yaşındaki Mehmet Fatih Öz, kısıtlama nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anne ve babasının balkonda hazırladığı mini etkinlikle kutladı.

Yenişehir Mahallesi'nde yaşan Öz ailesinin çocukları Mehmet Fatih, sokak kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutladı. Öğretmen olan anne Rabia Öz ile baba Erol Öz, balkonu bayraklarla süsledi. Sabah uyanan Mehmet Fatih, balkonu görünce sevindi. Erol Öz, mikrofonla anonslar yaptıktan sonra oğlu Mehmet Fatih'i 23 Nisan şiiri okuması için balkona çağırdı. Mehmet Fatih, şiirini okuyup, balkonda bayram sevincini yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN