5 Yaşındaki Kuzenini Yaralayan Zanlı Tutuklandı
Samsun’un Bafra ilçesinde 5 yaşındaki kuzenini darp ederek ağır yaralayan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 5 yaşındaki kuzenini darp ederek ağır yaralayan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Dededağ Mahallesi'nde dün 5 yaşındaki amcasının oğlu Hamza Kıyak'a önce tekme atıp sonra havaya kaldırıp yer fırlattıktan sonra yerde tekmeleyen 27 Yaşındaki Yakup Kıyak, çıkartıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi. - SAMSUN