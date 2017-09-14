5 yaşındaki kuzenini ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi



SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 5 yaşındaki kuzenine önce tekme atıp sonra havaya kaldırarak yere attıktan sonra tekmeleyerek ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Dededağ Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Yakup Kıyak (27), amcasının oğlu 5 yaşındaki Hamza Kıyak'a önce tekme atıp sonra da havaya kaldırarak yere fırlattı. Zanlı, kafasını taşa vuran 5 yaşındaki Hamza Kıyak'ı yerde de tekme atarak ağır yaraladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan küçük çocuk ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası mahalle halkı tarafından linç edilmek istenen Yakup Kıyak, olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgilide hiçbir şey hatırlamadığını ifade eden Yakup Kıyak'ın alkol kontrolünde ise 0.51 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.