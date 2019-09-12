5 yaşındaki kızın kanser olan kardeşine verdiği destek takdir topladı

Nişanlısının sürpriz evlilik teklifi yaptığı Meltem, dönüşte kalp krizinden öldü
Demirtaş'tan HDP binası önünde eylem yapan annelere mesaj: Evlatlarına kavuşma isteği haklı ve meşrudur
Hanife Gürdal, "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı
50 kez bıçaklanarak öldürülen kadının katili öz oğlu çıktı! Aynaya kanla yazı yazmış
Eşlerine not bırakıp kaçan kadınlar, PUBG'de tanıştıkları kişinin annesinin evinde bulundu
Gelin adayı Solmaz'ın son hali şoke etti! Takipçileri yerden yere vurdu