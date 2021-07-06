5 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheliye linç girişimi (5)
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5 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheliye linç girişimi (5)

5 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheliye linç girişimi (5)
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIBursa'da, 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat Özyiğit (45), çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Bursa'da, 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat Özyiğit (45), çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor
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