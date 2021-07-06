5 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheliye linç girişimi (5)
TUTUKLANDIBursa'da, 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat Özyiğit (45), çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bursa'da, 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat Özyiğit (45), çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren