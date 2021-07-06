5 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA MAHALLEDE LİNÇ EDİLDİ
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5 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA MAHALLEDE LİNÇ EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, tanımadığı 5 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen M.Ö., mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü.

BURSA'da, tanımadığı 5 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen M.Ö., mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Kolunu omzuna attığı çocukla yürüdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, elini omzuna atarak, yürümeye başladı. İddiaya göre M.Ö., çocuğu kimsenin olmadığı yere götürerek, öpmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun arkadaşları, götürüldüğü yere geldi. Çocuğun arkadaşlarını gören şüpheli, küçük kızı bıraktı. Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine mahalleli, şüpheliyi aramaya başladı. M.Ö.'yü sokakta yürürken yakalayan mahalleli, tekme tokat dövdü. M.Ö., kanlar içinde yerde kaldı. Tacize uğradığı öne sürülen çocuğun ailesinin sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan M.Ö., tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan M.Ö.'nün çocukla birlikte yürüdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, M.Ö.'nün çocukla yürüdüğü, kolunu omzuna attığı ardından ara sokağa götürdüğü ve mahallelinin, şüphelinin peşinden koştuğu anlar yer aldı.

5 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA MAHALLEDE LİNÇ EDİLDİ
5 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA MAHALLEDE LİNÇ EDİLDİ
5 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA MAHALLEDE LİNÇ EDİLDİ
5 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA MAHALLEDE LİNÇ EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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