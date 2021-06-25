5 yaşındaki kız sayılarla oyun oynuyor
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5 yaşındaki kız sayılarla oyun oynuyor

İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

5 yaşındaki kız sayılarla oyun oynuyor Hesap makinesinden hızlı hesaplamalar yapıyor Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 5 yaşındaki Güldeniz Ulutepe isimli minik kız sayılar ile adeta oyun oynuyor.

5 yaşındaki kız sayılarla oyun oynuyor

Hesap makinesinden hızlı hesaplamalar yapıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 5 yaşındaki Güldeniz Ulutepe isimli minik kız sayılar ile adeta oyun oynuyor.

Aldığı mental aritmetik eğitimi ile toplama çıkarma yapmak Güldeniz için çocuk oyuncağı haline gelirken, minik kız hesap makinesinden bile hızlı yaptığı çözümlerle görenleri hayrete düşürüyor. Henüz okuma yazma bilmeyen Güldeniz, saniyede bir gelen 10 adet 2 basamaklı ve yarım saniyede bir gelen 20 adet tek basamaklı sayıları zihninden toplayıp çıkararak doğru cevapları vererek şaşırtıyor.

Minik kızın Mental Aritmetik eğitmeni Erdem Erök, eğitime başladığında sayıları daha şekil ve biçim olarak yeni tanımış olan öğrencisinin bu seviyeye 6 aylık düzenli çalışma ile ulaştığını söyledi. Erök, mental aritmetikte abaküs ile yaptıkları çalışmalarla, abaküs imajının çocukların zihnine 6-8 ay sonunda yerleştiğini ve 4 işlemi yapmanın sırrının; sadece zihindeki boncukların yer değiştirmesi olduğunu açıklayan Erdem Erök, tüm çocukların Güldeniz gibi olabileceğini vurguladı.

Söz konusu eğitimi alan çocukların tüm okul hayatlarını çok başarılı geçirdiğini kaydeden Erdem Erök, 5-10 yaş aralığının bu eğitime başlamak için ideal olduğunun altını çizdi.

Minik Güldeniz' in annesi Gülsüm Ulutepe ise kızının ulaştığı seviyeden çok memnun olduğunu söylerken, bütün çocukların bu eğitimi almalarını tavsiye etti.

5 yaşındaki kız sayılarla oyun oynuyor
5 yaşındaki kız sayılarla oyun oynuyor
5 yaşındaki kız sayılarla oyun oynuyor
5 yaşındaki kız sayılarla oyun oynuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın

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