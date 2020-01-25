: 5 yaşındaki kız 24 saat sonra böyle kurtarıldı

25.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:45

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında çalışma yapan ekipler, 5 yaşındaki kız çocuğunu 24 saat böyle kurtardı. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışma başlattı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binada çalışma yapan ekipler, 5 yaşındaki kıza ulaştı. Küçük kız 24 saat sonra beton yığının arasında oluşturulan tünelden böyle çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan küçük kız hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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