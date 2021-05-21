5 yaşındaki Eymen'i öldüren annesi ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

5 yaşındaki Eymen'i öldüren annesi ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu

5 yaşındaki Eymen'i öldüren annesi ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşının "çocuğu kasten öldürme" ve "çocuğa karşı eziyet" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşının "çocuğu kasten öldürme" ve "çocuğa karşı eziyet" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki Eymen'in ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili annesi Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "çocuğu kasten öldürme", çocuğa eziyet" ve "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açıldı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serkan Eelçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaasında olayın özetine yer veren cumhuriyet savcısı, sanıkların "çocuğu kasten öldürme" ve "çocuğa eziyet" suçunu iştirak halinde beraber işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları, delillerin toplandığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı
Kızını eşarpla boğarak öldüren cani anne, tutuklandı
Kızını eşarpla boğarak öldüren cani anne, tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Müge Anlı Pınar Altuğ Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Arda Turan Adem Büyük Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
5 yaşındaki Eymen'i öldüren annesi ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 17:17:09. #1.15#

title