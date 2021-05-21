5 yaşındaki Eymen'i öldüren annesi ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu

İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşının "çocuğu kasten öldürme" ve "çocuğa karşı eziyet" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşının "çocuğu kasten öldürme" ve "çocuğa karşı eziyet" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki Eymen'in ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili annesi Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "çocuğu kasten öldürme", çocuğa eziyet" ve "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açıldı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serkan Eelçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaasında olayın özetine yer veren cumhuriyet savcısı, sanıkların "çocuğu kasten öldürme" ve "çocuğa eziyet" suçunu iştirak halinde beraber işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları, delillerin toplandığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı