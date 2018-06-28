5 yaşındaki Elanur'a hafif ticari araç böyle çarptı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı Elanur Yıldırım yol kenarına savrularak yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı Elanur Yıldırım yol kenarına savrularak yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Suşehri ilçesindeki Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alışveriş için dışarı çıkan annesi Semiha Yıldırım'ın yanından ayrılıp, aniden yola koşan Elanur'a, hastane yönüne giden Adem Y. yönetimindeki 58 KC 988 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan küçük kız, yaralandı. Yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürülen minik kız burada tedaviye alındı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hafif ticari aracın küçük Elanur'a çarpma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.