5 yaşındaki çocuktan 93 yaşındaki komşusuna mektup: Yalnız olmadığını hatırlatmak için sana...
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Koronavirüs, İngiltere, Dünya
BBC

5 yaşındaki çocuktan 93 yaşındaki komşusuna mektup: Yalnız olmadığını hatırlatmak için sana...

İngiltere'nin Wolverhampton kentinde beş yaşındaki bir kız çocuğunun koronavirüs salgınında sağlığından endişelendiği 93 yaşındaki komşusuna gönderdiği mektup sosyal medyada büyük yankı buldu.

10.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:40
5 yaşındaki çocuktan 93 yaşındaki komşusuna mektup: Yalnız olmadığını hatırlatmak için sana...

İngiltere'nin Wolverhampton kentinde beş yaşındaki bir kız çocuğunun koronavirüs salgınında sağlığından endişelendiği 93 yaşındaki komşusuna gönderdiği mektup sosyal medyada büyük yankı buldu.

Karin adlı çocuk, Ron isimli komşusuna bir gökkuşağı resmi çizip gönderdi ve altına şunları yazdı:

"Merhaba, benim adım Karin. Beş yaşındayım. Koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorundayım. Sadece iyi olduğundan emin olmak istedim. Yalnız olmadığını hatırlatmak için sana bir gökkuşağı çizdim. Yazabilirsen lütfen bana yaz. 9 numaradaki komşun."

Aynı sokakta 24 numarada oturan Ron, Karin'in mektubuna yanıt verdi ve gökkuşağı resmini penceresine astı. Ron mektubunda şöyle dedi:

"Merhaba Karin. Mektubuna ve hatırımı sormana çok sevindim. Senin gibi ben de dışarı çıkamıyorum, bu yüzden beni düşündüğün için çok memnun oldum. Benim adım da Ron. 1955'te bu sokağa ilk ben taşındım ve o zamandan beri de buradayım. Koronavirüste durum çok kötü. Virüsü yenmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Umarım hepimiz bunu sağlıklı bir şekilde atlatırız. 24 numaradan Ron."

'En güzel mektup'

İki mektup da Twitter'da yayımlandı.

Karin'in annesi Gupreet Tiwana, İngiliz ITV televizyonuna "Karin mahallemizdeki 9 yaşlı insana mektuplar gönderdi ve hepsinden çok güzel cevaplar aldı" dedi.

Ron'un torunu Louisa Smith da dedesi ve Karin'in mektuplarını Twitter'da paylaştı ve "Dedem de tabii ki evinde izolasyonda ama sağlığı çok iyi. Beş yaşındaki komşusundan en güzel mektubu aldı ve ona cevap yazdı. Lütfen okuyun, sizi gülümseteceğine eminim" diye yazdı.

BBC
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