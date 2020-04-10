5 yaşındaki çocuktan, 93 yaşındaki komşuna destek: 'Yalnız değilsin' İngiltere'de 5 yaşındaki Kiran adlı kız çocuğu koronavirüs salgınıyla mücadele eden 93 yaşındaki komşusunu unutmadı.

İngiltere'de 5 yaşındaki Kiran adlı kız çocuğu koronavirüs salgınıyla mücadele eden 93 yaşındaki komşusunu unutmadı. Minik Kiran, 93 yaşındaki komşusunu kendisini yalnız hissetmesin diye, destek mektubu yolladı. Mektup sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İngiltere'nin Wolverhampton kentinde yaşayan Kiran adlı beş yaşındaki bir kız çocuğu, koronavirüs salgınından dolayı evde kalan 93 yaşındaki komşusu Ron'a gönderdiği mektup sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kiran mektubunda "Merhaba, benim adım Karin. Beş yaşındayım. Koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorundayım. Sadece iyi olduğundan emin olmak istedim. Yalnız olmadığını hatırlatmak için sana bir gökkuşağı çizdim. Yazabilirsen lütfen bana yaz. 9 numaradaki komşun" dedi.

'BENİ DÜŞÜNDÜĞÜN İÇİN ÇOK MEMNUM OLDUM'

Karin ve ailesinin oturduğu sokakta yaşayan Ron ise, "Merhaba Kiran. Mektubuna ve hatırımı sormana çok sevindim. Senin gibi ben de dışarı çıkamıyorum, bu yüzden beni düşündüğün için çok memnun oldum. Benim adım da Ron. 1955'te bu sokağa ilk ben taşındım ve o zamandan beri de buradayım. Koronavirüste durum çok kötü. Virüsü yenmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Umarım hepimiz bunu sağlıklı bir şekilde atlatırız. Yazdıkların ve çizdiğin gökkuşağı harika, herkesin görmesi için pencereme koyuyorum. 24 numaradan Ron" dedi.

Kaynak: DHA