5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinde hayatını kaybetti
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5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinde hayatını kaybetti

5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinde hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir Tire'de 5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinin içinde hayatını kaybetti.

İzmir Tire'de 5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinin içinde hayatını kaybetti.

Olay, İzmir'in Tire ilçesine bağlı Gökçen Mahallesi'nde bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre çiftlikte bakıcı olarak çalışan M.T., sabah saatlerinde hayvanları beslemek için içinde silaj bulunan yem karma makinesini çalıştırdı ve hayvanları yemlemeye başladı. Bu esnada yem karma makinesinden parçalar çıktığını fark eden M.T. makineyi durdurdu. Makinenin içinde hayatını kaybedenin, M.T.'nin 5 yaşındaki torunu Zeynep Kumsal Yılmaz olduğu tespit edildi. Talihsiz çocuğun, makinenin içine nasıl girdiği ve olayın nasıl gerçekleştiği, jandarma ve savcılığın detaylı soruşturması sonunda netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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