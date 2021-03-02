5 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
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5 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

02.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:43
5 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

İZMİR'in Bergama ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında 5 yaşındaki Musa Taşıyan hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bergama ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında 5 yaşındaki Musa Taşıyan hayatını kaybetti.  Anneanne Hatice Çetiner, ağır yaralandı.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında, Bergama ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri, hem alevlere müdahale etti hem de içeride bulunan Hatice Çetiner ile torunu Musa Taşıyan'ı dışarıya çıkardı. Ağır yaralı olan anneanne ile torunu, Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 5 yaşındaki Musa Taşıyan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Hatice Çetiner tedaviye alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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