5 Yaşındaki Çocuk, Denizde Boğuldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde ailesiyle tatil yapan 5 yaşındaki Encho Silviev Angelov, denizde boğularak öldü.

İzmir'in Torbalı ilçesinin Çaybaşı Mahallesi'nde Müslüm Küçük (30) ile evli olan Bulgaristan uyruklu Silvia Küçük'ün (28) ilk kocasından olan oğlu Encho Silviev Angelov, dün Kuşadası'nda halk plajında denize girdi. Çift, küçük çocuğun dalgalar arasında çırpındığını görünce yardım istedi. Küçük çocuk, çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Encho Silviev Angelov'un yaşamını yitirdiği belirlendi, cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

- Aydın