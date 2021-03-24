5 yaşındaki çocuk babasının silahıyla oynarken annesini vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

5 yaşındaki çocuk babasının silahıyla oynarken annesini vurdu

24.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:21

5 yaşındaki çocuk babasının silahıyla oynarken annesini vurdu Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, camcı dükkanındaki eşini ziyarete giden kadın, 5 yaşındaki oğlunun babasının silahıyla oynarken ateş alması neticesinde silahla yaralandı.

5 yaşındaki çocuk babasının silahıyla oynarken annesini vurdu

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, camcı dükkanındaki eşini ziyarete giden kadın, 5 yaşındaki oğlunun babasının silahıyla oynarken ateş alması neticesinde silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, G.D.(27), 5 yaşındaki oğlu A.D. ile birlikte Serenlikuyu Sokak'ta camcılık yapan kocasının yanına geldi. Oğlunun babasının çekmecesindeki silahı aldığını gören G.D., tabancayı almak istedi. G.D., silahın patlamasıyla boynundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan G.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 5 yaşındaki A.D., polis ekiplerinin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın yaşandığı esnada dükkanın yakınında bulunan Burkay Yaman, "Çocuk babasının çekmecesinde duran beylik silahını görmeden almış. Annesi elinden almak isterken silah patlamış. Kaza kurşunuyla yaralandı. Kısa bir süre sonra ambulans geldi, kadını alıp götürdüler" dedi.

5 yaşındaki çocuk babasının silahıyla oynarken annesini vurdu
5 yaşındaki çocuk babasının silahıyla oynarken annesini vurdu
5 yaşındaki çocuk babasının silahıyla oynarken annesini vurdu
5 yaşındaki çocuk babasının silahıyla oynarken annesini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT SAYAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Türkan Şoray Rasim Öztekin
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 5 yaşındaki çocuk babasının silahıyla oynarken annesini vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:27:52. #1.14#
title