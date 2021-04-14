5 yaşındaki çocuk 5'inci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı
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5 yaşındaki çocuk 5'inci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
5 yaşındaki çocuk 5'inci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen yabancı uyruklu 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen yabancı uyruklu 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. Apartmanın 5'inci katının balkonunda oynayan yabancı uyruklu Yusuf Hassun (5), dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

5 yaşındaki çocuk 5'inci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı
5 yaşındaki çocuk 5'inci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı
5 yaşındaki çocuk 5'inci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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