5 Yaşındaki Çocuk, Hiç Durmadan 4 Bin 105 Şınav Çekti, Rekoru Geçersiz Sayıldı
Çeçenistan'da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev, 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çekti. Minik sporcunun rekoru, resmi denetçi olmadığı için geçersiz sayıldı.
Çeçenistan'da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev, babası tarafından sporcu olarak eğitilen bir çocuk. Minik sporcu geçtiğimiz günlerde babası ile bir rekor denemesi gerçekleştirdi. Rahim'in babası tabela ve kamerayı hazırladıktan sonra 5 yaşındaki Rahim rekor denemesine başladı. Rahim tam 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden şınav çekti. Babası da oğlunu kamerayla görüntüledi.
REKORU GEÇERSİZ SAYILDI
Baba rekorun resmileşmesi için Rusya Kültür ve Spor Bakanlığı'na başvurdu. Baba oğul bakanlıktan gelen haber ile hayal kırıklığına uğradı. Rahim Kuraev'in kırdığı rekor geçersiz sayıldı. Çünkü bakanlık yetkilileri rekor denemesinden önce kendilerine resmi başvuru yapılması gerektiğini ve bu başvurudan sonra rekor denemesinin kendi ekipleri tarafından canlı olarak izlenmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Rahim ve babası bakanlığa yeni bir müracaat gerçekleştirdi. 5 yaşındaki Rahim Kuraev rekorunu resmileştirmek için bu hafta sonu yeni bir deneme gerçekleştirecek.
-
bence gereğini yapmışlar her rekor kırdım diyene inanacak olsalarCevap Yaz Yayından Kaldır
-
MAŞALLAH ALLAH İNŞALLAH ONUNDA GÖNLÜNE GÖRE VERİR ÇÜNKÜ HER ÇOCUK ÖZELDİR:)HELAL OLSUN SEN BİZİM GÖNÜLLÜLERİMİZDE REKOR KIRDIN GERİSİ BİR HAYLLİ GELİR YAKIŞIKLI:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
benım buyuklugumCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Kim demis gecersiz diye, kime göre gecersiz? Cocuk yapmis ve bize göre gecerli, buna bir iki batili karar veremez. Onlara kalsa türk ve müslümanlarin yaptigi bircok sey gecersiz.Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
-
çok yazık ilerde çok pişman olacakCevap Yaz 4 Yayından Kaldır