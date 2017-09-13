5 Yaşındaki Çocuğu Başına Taşla Vurarak Yaraladı

Samsun'un Bafra ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun başına taşla vurarak ağır yaralayan şahıs gözaltına alındı.



Olay, Dededağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra'nın Dededağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yakup Kıyak (27) amcasının oğlu 5 yaşındaki Hamza Kıyak'ın kafasına taşla vurarak yaraladı. Yaralanan 5 yaşındaki çocuk olay yerine çağrılan ambulans ile Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Olay sonrası mahalle halkı tarafından linç edilmek istenen Yakup Kıyak olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN