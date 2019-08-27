5 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 29 yıl hapis cezası
İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık M. V. 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
27.08.2019 17:30
İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık M. V. 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında mahkeme heyeti sanık M.V.'yi "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 29 yıl hapis cezasına mahkum etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com