5 Yaşındaki Bir Kız Çocuğuna Tecavüz Edilmesini Protesto Eden Kadın Gözaltına Alındı

İstanbul Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edildiği iddiaları sonrası bu olayı Taksim Meydanı'nda oturma eylemi ile protesto eden bir kadın göz altına alındı. Yasemin Babat Kayan adlı kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasını Taksim Meydanı'nda protesto etmek için oturma eylemine başlayan Yasemin Babat Kayan gözaltına alındı. "Çocuklar için kaygılanmak istemiyorum. Her gün aynı haberlerle uyanmak istemiyorum. Artık çocuk istismarının son bulmasını istiyorum. Eğer bir anne olarak çocuk istismarına karşı durmak suçsa, ben bunu göze alarak geldim. Sözüm ona dün 23 Nisan Çocuk Bayramı'ydı. Dün bir çocuk bayramını yaşayamadı, tecavüze uğradı. Şu anda hastanede yoğun bakımda." diyerek cinsel istismara ses çıkaran kadın arkadaşımız tüm yetkilileri çocuklar için mücadele etmeye çağırdı. Oturma eylemi sırasında "Artık tahammül edemiyorum. Çocuk istismarına artık tahammül edemiyorum" diyerek hepimizin sesini yükseltti. Çocuklara yönelik cinsel istismara karşı mücadele etmenin suç olmadığını bildiğini ancak gözaltına alınmayı göze alarak eylemi gerçekleştirdiğini dile getiren kadın arkadaşımız nerede olursak olalım cinsel istismara karşı ses çıkaracağımızı, çocukları savunmak için mücadele edeceğimizi bir kere daha göstermiş oldu Euronews.com'da Görüntüle