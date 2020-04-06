5 yaşındaki Bilge'den sağlık çalışanlarına "kek" jesti Manisa'da yaşayan 5 yaşındaki Bilge Zavlak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin sürdüğü Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde yoğun şekilde çalışan sağlık çalışanlarına annesiyle birlikte kek yaptı.

Manisa'da yaşayan 5 yaşındaki Bilge Zavlak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin sürdüğü Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde yoğun şekilde çalışan sağlık çalışanlarına annesiyle birlikte kek yaptı.

Türk Kızılayda çalışan babası İbrahim Zavlak'tan hastane personeline kumanya dağıtılacağını öğrenen 5 yaşındaki Bilge, babasına sağlık çalışanlarına kek yapmak istediğini, kumanyaların arasına bunun da eklenmesini istediğini söyledi.

Annesinin de desteğiyle yaptığı kekin üzerine "Bu keki sizin için yaptık, afiyet olsun, sizi çok seviyorum" notunu ekleyen Bilge, hazırladığı keki babasına vererek hastaneye gönderdi.

5 yaşındaki Bilge'nin kek jesti karşısında duygulanan hastane çalışanları da çektikleri video ile minik Bilge'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA