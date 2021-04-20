5 yaşındaki Berat'ın tay sevgisi

MUŞ'ta, 5 yaşındaki Berat Akkoyun'un at çiftliğinde tayları sevdiği anlar cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

MUŞ'ta, 5 yaşındaki Berat Akkoyun'un at çiftliğinde tayları sevdiği anlar cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

Kentte, babası Galip Akkoyun ile birlikte at çiftliğinde vakit geçiren Berat, büyük bir sevgi duyduğu at ve taylarının peşinden koşarken, babası ise o anları cep telefon kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Bir süre sonra küçük Berat, taylardan birini yakalayıp sarıldı. Bu sırada ortaya güzel görüntüler çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL