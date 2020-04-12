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5 yaşındaki Asya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Sen maaşını bağışladın, ben de kumbaramı...

Kırıkkale'de yaşayan 5 yaşındaki Asya Şimşek, "Cumhurbaşkanım sen kampanyaya maaşını bağışladın, ben de kumbaramı bağışlıyorum" diyerek kumbarasında biriktirdiği 52 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

12.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:12
5 yaşındaki Asya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi:

Kırıkkale'de yaşayan 5 yaşındaki Asya Şimşek, "Cumhurbaşkanım sen kampanyaya maaşını bağışladın, ben de kumbaramı bağışlıyorum" diyerek kumbarasında biriktirdiği 52 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Toplumun her kesimi tarafından yardımların yapıldığı kampanyaya 5 yaşındaki Asya Şimşek de katıldı. Anaokulu öğrencisi Asya, kumbarasında biriktirdiği 52 lirayı kampanyaya bağışladı.

"Sen maaşını, ben kumbaramı bağışlıyorum"

Çektiği videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen minik Asya, "Cumhurbaşkanım sen maaşını bağışladın, ben de kumbaramı bağışlıyorum. Evde kal Türkiye" ifadelerini kullandı. Minik Asya, kumbarasından çıkardığı paralarla "evde kal" yazarak büyüklerine de çağrıda bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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