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5 yaşında başlayan futbol aşkını, kitaba dönüştürmeye başladı

Denizli'de, babası ile 5 yaşında futbol maçına gitmesinin ardından, futbola karşı bir aşkı başlayan Türkçe öğretmenliği mezunu Samet Önder, Türk futbolunda bir ilke imza atmayı planlıyor.

5 yaşında başlayan futbol aşkını, kitaba dönüştürmeye başladı
27.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:15

Denizli'de, babası ile 5 yaşında futbol maçına gitmesinin ardından, futbola karşı bir aşkı başlayan Türkçe öğretmenliği mezunu Samet Önder, Türk futbolunda bir ilke imza atmayı planlıyor.

Yaklaşık bir senedir çalışmalarını sürdürdüğü ve şu ana kadar 30 teknik direktörle görüşen Önder, "Güzel oyun" isimli kitabı için teknik direktörler ile oyun sistemi, oynanışı ve analizi hakkında görüşler almak için destek bekliyor.

Denizli, Pamukkale Üniversitesi Türkçe öğretmenliğinden mezun olan ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Samet Önder, babası ile birlikte gittiği ilk maçtan bu yana futbola ilgisinin çok fazla olmasından dolayı bir kitap yazmaya başladığını ve araştırmalarda bulunduğunu belirtti. Yaklaşık şu ana kadar 30 teknik direktör ve antrenör ile görüştüğü söyleyen, Samet Önder, futbolun çok eskilere dayanan bir tarihi olması ile birlikte Kaşgarlı Mahmut'a ait Divan-ı Lügati't - Türk adlı eserinde "tepük" ismi ile bahsedilen oyunun futbol olduğunu belirtti. Binlerce yıldır futbolun oynanmakta olduğunu ve bu yüzden kitabının ismini "Güzel Oyun" olarak verdiği bir çalışma başlattı. Futbol üzerine akademik olarak oyun sistemi, oyun analizi ve oynanışı ile ilgili herhangi bir kaynak kitap olmadığını belirten Samet Önder, "Yaklaşık bir sene önce başladığım kitap çalışması ile hedeflediğim kapsam öncelikle bu eksikliği gidererek, Türk yazı tarihine bir katkıda bulunabilmektir. Bu amaç doğrultusunda, oyunun sistemsel analizi ve taktik safhası üzerine ülkemizde görev yapmış teknik direktörlerimiz ve antrenörlerimiz ile söyleşiler yaparak hem keyifle okunabilecek bir kitap hem de daha önce oluşturulmamış bir kaynak elde etmek amacındayım. Öncelikle antrenörlerimizin, kariyerlerindeki önemli noktalar, kullanmış oldukları taktiksel dizilimler, oyuncu tercihleri, oyun planları ve sistemleri, çalışma metotları, ekip çalışmaları ve futbol görüşleri üzerine gerekli maç izlemeleri ile analiz çalışmalarını yapmış bulunuyorum" dedi.

"Futbol adına hazırladığım ilklerin bulunacağı bir kitap çalışması olacaktır"

Önder, aldığı notlar ile kendisine yardımcı olan arkadaşlarıyla birlikte antrenörlerle soru-cevap şeklinde söyleşiler aldıktan sonra bu görüşmeleri yazdığını belirtti. Önder, "Güzel Oyun adlı kitabının futbolun ülkemizdeki sistem analizinin incelendiği ilk yazılı kaynak olma amacında ilerleyen bir yazı olmasının yanında yine ülkemizde futbol üzerine emek veren kıymetli antrenörlerimizin görüşlerinin bir bütün halinde bulunacağı da ilk çalışma olacaktır. Futbol adına hazırladığım ilklerin bulunacağı bir kitap çalışması olacaktır" ifadeleriyle anlattı.

"Amacımız Türk futboluna katkı sağlamak"

Genç yazar şu ana kadar yaklaşık 30 teknik direktör ve antrenör görüştüğünü belirterek, "Okan Buruk, Hamza Hamzaoğlu, Yılmaz Vural, Yücel İldiz, Metin Diyadin ve Hakan Kutlu, Zico gibi kıymetli futbol adamlarıyla görüşmeler gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Zaman ve malum salgın süreci dolayısıyla daha pek çok kıymetli teknik direktörümüz ile hem irtibat kurma hem de görüşme oluşturma aşamasında sıkıntılar yaşamış bulunuyoruz. Amacımız Türk futboluna katkı sağlamak olduğu ve bu noktada görüşmelerimizi geliştirmek istiyoruz. Kendisine ulaşamadığımız antrenörlerimizden de anlayış bekliyoruz" diye konuştu.

"Yemyeşil kocaman bir saha ve o gün yaşadığım heyecanı halen yaşıyorum"

Denizlili genç yazar Önder, her şeyin başlangıcının 5 yaşında babası ile birlikte Denizli Atatürk Stadyumu'nda ki hikayesi ile ilgili olarak şunları kaydetti: "İlk gittiğimde, tribünler, stadyum etrafındaki köfteciler, yemyeşil kocaman bir saha ve o gün yaşadığım heyecanı halen yaşıyorum. İlk giydiğim 4 numaralı formayı saklıyorum ve ayağımın top oynarken ilk burkulduğu anı halen hatırlıyorum. Çocukluğumun tüm güzel anıları içerisinde bulunan futbolu, ustalarıyla incelememi sağlayacak heyecanı oluşturan babam Halil Önder'e teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra görüşleriyle kitabımızı şekillendiren kıymetli teknik direktörlerimize ve desteklerini bizden hiç esirgemeyen değerli kişilere çok teşekkür ederim" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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