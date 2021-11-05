5. Yargı Paketi Adalet Komisyonunda

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Adalet Komisyonunda 5. Yargı Paketi görüşmeleri başladı.

TBMM Adalet Komisyonu, 5. Yargı Paketi olarak bilinen İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti. - ANKARA

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