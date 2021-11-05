5. Yargı Paketi Adalet Komisyonunda - Haberler
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5. Yargı Paketi Adalet Komisyonunda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
5. Yargı Paketi Adalet Komisyonunda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda 5. Yargı Paketi görüşmeleri başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Adalet Komisyonunda 5. Yargı Paketi görüşmeleri başladı.

TBMM Adalet Komisyonu, 5. Yargı Paketi olarak bilinen İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti. - ANKARA

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5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

 İhracatçılara yönelik teşvike ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

İhracatçılara yönelik teşvike ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

 Son dakika haberleri... İhracatçılara yönelik yatırım ve üretim teşvikine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Son dakika haberleri... İhracatçılara yönelik yatırım ve üretim teşvikine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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