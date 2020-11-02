5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı

02.11.2020 10:12 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:28

5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı 2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci, kademeli olarak okula dönmeye devam ediyor.

5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı

İSTANBUL - 2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci, kademeli olarak okula dönmeye devam ediyor. 5. ve 9. sınıflar da bugünden itibaren okulda yüz yüze eğitime başladı.

Uzun bir sürenin ardından 5. ve 9. sınıf öğrencileri okula adım attı. Yüz yüze eğitim, diğer sınıflarda olduğu gibi haftada iki gün şeklinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda Covid-19 tedbirleri aldı. Daha önce de öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı. Okulların girişinde öğrencilerin ateşleri ölçülüp ardından okullara girdiler. Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen öğrencilerin önce ateşleri ölçüldü. Denetimler kapsamında velilerin bahçeye girmesine de izin verilmedi.

5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tercan'da 5 gün yüz yüze eğitime geçilmesi kararı alındı
Tercan'da 5 gün yüz yüze eğitime geçilmesi kararı alındı
Özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 güne çıkarıldı
Özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 güne çıkarıldı
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Osman Durmuş Geert Wilders Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Şafak Sezer Kaan Yildirim Burak Özçivit
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Töre Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 10:28:53. #1.14#
title