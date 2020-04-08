5 ve 7 yaşındaki kardeşler kumbarasındaki 445 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı 5 ve 7 yaşındaki kardeşler kumbarasındaki 445 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 5 ve 7 yaşlarındaki 2 kardeş kumbaralarında biriktirdikleri 445 TL'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli...

5 ve 7 yaşındaki kardeşler kumbarasındaki 445 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 5 ve 7 yaşlarındaki 2 kardeş kumbaralarında biriktirdikleri 445 TL'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destekte Sapanca ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Hamza Yağız Erkin ile 7 yaşındaki ağabeyi Mehmet Fatih Erkin'den geldi. Kampanyadan haberdar olan kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri parayı kampanyaya destek olabilmek amacıyla bağışladı.

Kardeşlerin babası Yunus Emre Erkin, polis ekiplerini arayarak çocuklarının kampanyaya destek olmak istediklerini söyledi. Ailenin oturduğu eve gelen Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri kardeşler kapıda karşılayarak polislere kumbaralarını teslim etti. Aile ile birlikte kumbarayı açarak içerisindeki parayı sayarak tutanak düzenleyen ekipler, kumbara içerisinden çıkan 445 lira 20 kuruşu, Ziraat Bankası'na götürerek kampanya hesabına yatırıldı.

Çocuklara yaptıkları bu güzel davranış için teşekkür eden Sapanca İlçe Emniyet Müdürü Cihat Kayaer ise, "Bu evlatlarımızı tüm Sapancalılar adına kucaklıyoruz. Böyle evlatlar yetiştirdikleri için ailesini kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA