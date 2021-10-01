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5. Uluslarası Ahmed-i Hani Sempozyumu Başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
5. Uluslarası Ahmed-i Hani Sempozyumu Başladı

'Bütün Yönleriyle Mehmet Akif ve İstiklal Marşı' temalı '5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu' başladı.

HANİ, DİYARBAKIR (İHA) - 'Bütün Yönleriyle Mehmet Akif ve İstiklal Marşı' temalı '5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu' başladı.

1-3 Ekim 2021 tarihlerinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından beşincisi gerçekleştirilen, birçok ülkeden 30 bilim insanının bildiri sunacağı sempozyum, Covid-19 Pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştiriliyor.

'Bütün Yönleriyle Mehmet Akif ve İstiklal Marşı' temalı '5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'nun açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Anadolu'nun alim ve arif şahsiyetlerinden Ahmed-i Hani adına düzenlenen sempozyumda, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif ERSOY'un tüm yönleriyle ele alınacağını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, "Üç gün sürecek sempozyumda sunulacak bildirilerde Kurtuluş Savaşı'nın en zor dönemlerinde yazdığı İstiklal Marşı ile milletimizin ümitlerini artıran Mehmet Akif Ersoy'un ilmi kişiliği, çalışmaları, insanlığa sunduğu katkıları ele alınacaktır. Farklı ülkelerden online olarak da olsa sempozyumumuza teşrif eden saygın bilim insanları sunacakları bilimsel tebliğlerde birçok konuyu tartışarak bizlere de önemli katkılar sağlayacaklardır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sempozyumun ilk gününde bilim insanları tarafından bildiriler sunuldu.

5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'na, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. - AĞRI

5. Uluslarası Ahmed-i Hani Sempozyumu Başladı

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