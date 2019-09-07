07.09.2019 16:10

Tekirdağ'da düzenlenen, "5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası"nda üçüncü gün yarışları başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Tayland, Malta, İtalya, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya'dan 186 sporcu, Marmara Denizi'nde mücadele ediyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Çınar, yarışların çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Yarışlar üçüncü gününde devam ediyor. Bu etkinlikte 186 sporcu mücadele ediyor. Bugüne kadar 6 yarış yapıldı. 6 yarış daha yapılacak ve toplam 12 yarış ile organizasyon sona erecek. Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu tür etkinliklere devam edeceğiz." dedi.

Organizasyon, yarın yapılacak yarışma ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA