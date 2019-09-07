07.09.2019 14:20

Tekirdağ'da, "5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası" yelken yarışları kapsamında "4. Cherry Club Cup" yarışı düzenlendi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde organize edilen yarışa Türkiye, Yunanistan, Tayland, Malta, İtalya, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya'dan 15 sporcu katıldı.

Tekirdağ Yelken Kulübü önünden yelkenleriyle 3 kilometre denize açılan sporcular arasında zorlu mücadeleler yaşandı.

Vatandaşlar da yarışı ilgiyle izledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cherry Club Cup" yarışında organizasyona katılan ülkelerin en iyi sporcularının dereceye girmek için mücadele ettiğini söyledi.

Yarışmada, kızlarda Ukrayna'dan Alına Shapovalova, erkeklerde Tayland'dan Weka Bhanubandh birinci oldu.

İkinciliği kızlarda Türkiye'den Ekin Su Gökkurt, erkeklerde Malta'dan Jake Mallıa, üçüncülüğü ise kızlarda Malta'dan Emily Fenech, erkeklerde Türkiye'den Eren Üçsel elde etti.

5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası yelken yarışları, yarın sona erecek.

Kaynak: AA