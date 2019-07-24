- 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışları başladı

ERZURUM - Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası Yarışları başladı.

Erzurum'da 24-25 Temmuz tarihleri arasında Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, İran, İsrail, Romanya, İspanya ve Türkiye'nin katıldığı 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası Yarışları Erzurum Atatürk Üniversitesi atletizm sahasında yapılmaya devam ediyor. Yarışmalar bugün atletizm kadınlar ve erkekler 100 metre yarışı ve erkekler uzun atlama yarışlarıyla başladı.

Yarışma yarın yapılacak olan yarışlarla devam edecek.

Kaynak: İHA