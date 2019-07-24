Türkiye Atletizm Federasyonunca (TAF) Erzurum'da düzenlenen 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışları başladı.

Palandöken ilçesindeki Atatürk Üniversitesi pistinde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Bahreyn, Hindistan, Nijerya, Romanya, Lübnan, Umman, İspanya ve Tayland'dan 100'ü aşkın sporcu katıldı.

Atletler, Katar'ın Başkenti Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası için baraj derecesi elde etmek için yarıştı.

Milli atlet Mizgin Ay, 100 metre sprint yarışında 11.71'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Kupanın ilk gününde yapılan erkekler 100 metre mücadelesinde Kayhan Özer, 10.33'lük performansıyla 23 yaş altı Türkiye rekorunu yeniledi. Özer, 8 yıllık 23 Türkiye rekorunu 0.08 saniye geliştirdi.

Balkan Relay Kupası'na dahil 4×100 erkekler mücadelesinde ise Romanya birinci olurken, Türkiye ise ikinciliği elde etti.

Organizasyona yarın yapılacak yarışlarla devam tamamlanacak.

Kaynak: AA