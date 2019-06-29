Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin tarihi ve geçmişiyle iftihar eden insanların ülkesi olduğunu belirterek, "İftiharımızın iki sebebi vardır. Öncelikle bizler geçmişinde ancak cesaretle kazanılabilecek zaferlere sahip bir milletin mensuplarıyız. İkinci olarak bizler tarihin çeşitli dönemlerinde birlikte yaşadığı halklara karşı insani tavırların dışına çıkmayan bir tavır sergilemiş, birlikte yaşadığı ve yönettiği halklara zorbalık ve soykırım yapmamış bir milletin çocuklarıyız." dedi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nin açılışı yapıldı.

TBMM Başkanı Şentop'un himayelerinde, Uluslararası Balkan Üniversitesinin (İBU) ev sahipliğinde farklı kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşen kongrenin açılışına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsnü İsmaili, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, TBMM Başmüşaviri Dr. Necip Fazıl Kurt, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, kongreye katılanlara, "Yüreği sizinle çarpan bütün Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmek istiyorum." dedi.

Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte bütün insanlığın umutlu bir iyimserliğe kapıldığını belirten Şentop, ancak bu iyimserliğin gerçekleşmediğini, dünyanın bütün bölgelerinde etnik ve inanç temelli çatışmaların ortaya çıktığını gördüklerini, Balkanların da bundan nasibini aldığını aktardı.

Bir yanda küresel ölçekte huzursuzluklar diğer yanda yükselen yabancı düşmanlığı ve buna dayalı çatışmaların insanlığın ortak geleceğini tehlike altına soktuğunu, birlikte yaşama iklimini zehirlediğini vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dünyada demokrasi, çoğulculuk, bir arada yaşama ve farklılıklara saygı diye özetleyebileceğimiz değerlerin aşıldığını, ötekileştirici, dışlayıcı ve düşmanlaştırıcı bir söylemin yükseldiğini esefle görmekteyiz. Bu durum insanlık için tehlikeli ve bir an evvel durdurulması gereken bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması da insanlığın ortak görevidir."

15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik iki terör saldırısı ile 21 Nisan'da Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik terör eylemleri gerçekleştirildiğini hatırlatan Şentop, terörün ve sivillere yönelik şiddetin din ve etnik aidiyetle veya bir ideoloji ile meşrulaştırılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Şentop, bu saldırı ve benzerlerinin şiddetle kınanması gerektiğini ve onların karşısında durmanın herkes için büyük bir insanlık borcu olduğunu kaydetti.

Tarihi ve milli değerlerin diğer milletleri zayıf düşürmek veya alt etmek için bir ilham kaynağı olarak görülmemesi gerektiğine değinen Şentop, "Ortak geçmiş bir kavga gerekçesi değil, bir buluşma vesilesi sayılmalı." dedi.

Şentop, "Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki dostluğa ve iş birliğine baktığımızda bunun gerçekleştiğini sevinerek görmekteyiz. Bu dostluğun bir parçası olarak Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO üyeliğini desteklediğini açıklamıştır. Bu desteği hayata geçirecek olan düzenleme şu an Meclis gündemindedir ve en kısa zamanda tamamlanıp, bir parlamento kararıyla onaylanacaktır." diye konuştu.

"Türkiye tarihi ve geçmişiyle iftihar eden insanların ülkesidir"

Türkiye'nin tarihi ve geçmişiyle iftihar eden insanların ülkesi olduğunu vurgulayan Şentop, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"İftiharımızın iki sebebi vardır. Öncelikle bizler geçmişinde ancak cesaretle kazanılabilecek zaferlere sahip bir milletin mensuplarıyız. İkinci olarak bizler tarihin çeşitli dönemlerinde birlikte yaşadığı halklara karşı insani tavırların dışına çıkmayan bir tavır sergilemiş, birlikte yaşadığı ve yönettiği halklara zorbalık ve soykırım yapmamış bir milletin çocuklarıyız. Bu konuda en ufak bir esneme kabul etmeyecek kadar kendimiz ve tarihimizden eminiz. Ne var ki bazen, çeşitli ülke yetkililerinin Türkiye'nin geçmişinde zorbalık veya soykırım olduğunu söyleme hatasına düştüklerini görüyoruz. Bunu kesin bir biçimde ve kat'i bir surette reddediyoruz. Bu iddialarda bulunanlar, Türkiye'nin dostu değildirler ve Türkiye'nin dostu olmak isteyenler de bu iddiayı dillendiremezler. Üstelik zaman zaman bu iddiaları dile getiren ülkelerin kendi uzak veya yakın geçmişlerinde pek çok sorunlu dönem ve hadise olduğunu da şaşkınlıkla müşahede ediyoruz. Bu duruma en iyi cevap bir Rus atasözüdür; 'Camdan evde oturuyorsan, başkasının camına taş atmamalısın.'"

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Dr. Hüsnü İsmaili de Türkiye ile Kuzey Makedonya devletleri ve halkları arasında geçmişe dayanan güçlü dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin ülkesinin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu hatırlattı.

"Türkiye desteğini esirgememiştir"

"(Türkiye) Tüm stratejik hedeflerimizde yanımızda yer almış, siyaset, diplomasi, ekonomi, savunma, kültür ve insani yardım dahil olmak üzere hiçbir alanda desteğini esirgememiştir." diyen İsmaili, Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki bu güçlü bağların en önemli nişanelerinden biri Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Anadolu Ajansı (AA), TRT ve diğer pek çok Türk kurumunun Kuzey Makedonya'daki mevcudiyeti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesine katkı sunduklarını aktardı.

İBU'nun Türkiye'nin Kuzey Makedonya'daki en önemli yatırımlarından biri olduğunu belirten İsmaili, Türkiye'nin başta Kuzey Makedonya olmak üzere, tüm Balkan coğrafyasıyla ilişkilerini fevkalade önemli bir köprü vazifesi üstlendiğini kaydetti.

"İBU geniş coğrafyanın bilim merkezi"

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın köklü dostluğunun ulaştığı noktanın somut bir tezahürü olan İBU'nın hem Balkanlar hem de Kuzey Makedonya'da eğitimli nesiller yetiştirmesi ve daha müreffeh bir topluma erişilmesi hedefine katkı sağlamakta olduğunu aynı zamanda iki ülke arasındaki sağlam bağlara eğitim iş birliğini de başarıyla dahil ettiğini belirtti.

İBU Mütevelli Heyeti Başkanı Aydoğan Ademoski de bugünün İBU için önemli olduğunu belirterek, üniversite olarak yaklaşık 500 katılımcıyla kongrede dünyayı ilgilendiren farklı konuların konuşulacağını aktardı.

Ademoski, "Bugün Uluslararası Balkan Üniversitesi bir kez daha sadece Kuzey Makedonya'nın değil, daha geniş coğrafyanın da bilim merkezi olduğunu kanıtlamıştır." dedi.

Program kapsamında ayrıca KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre ve İBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından plaket dağıtımı gerçekleşti.

Kaynak: AA