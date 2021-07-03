5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu sırasında rahatsızlanan sporcu yaşamını yitirdi
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5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu sırasında rahatsızlanan sporcu yaşamını yitirdi

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu sırasında rahatsızlanan sporcu yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun son gün yarışları sırasında rahatsızlanan sporcu hayatını kaybetti.

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun son gün yarışları sırasında rahatsızlanan sporcu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, maratonun 25K etabına Ankara'dan katılan emekli astsubay M.Ç. (52), koşunun 11. kilometresinde rahatsızlandı.

M.Ç'ye ilk müdahaleyi, maratonda yer alan doktor sporcular yaparak, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sporcunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, maratonda M.Ç'nin oğlunun da başka bir etapta yarıştığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu sırasında rahatsızlanan sporcu yaşamını yitirdi - Haberler
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