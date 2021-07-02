5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu
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5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Spor

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda ilk gün yarışları VK etabıyla tamamlandı.

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda ilk gün yarışları VK etabıyla tamamlandı.

Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) tarafından tanınan maratonun VK etabında atletler, 2 bin 350 metre irtifadan başlayıp, zorlu kayalıklar üzerinde bin metre tırmanma koşusuyla Erciyes'in 3 bin 335 rakımlı bitiş noktasına ulaştı.

Yaklaşık 4 saat süren yarışta, 35 atlet mücadele etti.

Erkeklerde Aykut Kırsay birinci, Hakan Akalp ikinci, Özgür Özdoğan ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği Itır Atadiyen, ikinciliği Erife Emre, üçüncülüğü de Rusya'dan Tatiana Prozorova elde etti.

Yarışlar, yarın yapılacak 64K, 25K ve 12K etaplarıyla sona erecek.

Maratona Türkiye'nin yanı sıra, ABD, Rusya, Güney Afrika, Sırbistan, İngiltere, Danimarka, İsveç, Ukrayna ve İran'dan 250 atlet katılıyor.??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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