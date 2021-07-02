5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, Kayseri'de start aldı.

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, Kayseri'de start aldı.

Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) tarafından tanınan maraton, VK etabıyla başladı.

VK etabı, uluslararası standartlarda bir koşu olmasının yanında, dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliğini taşıyor.

Atletler bu etapta, 2 bin 350 metre irtifadan başlayıp, zorlu kayalıklar üzerinde bin metre tırmanma koşusuyla Erciyes'in 3 bin 335 rakımlı bitiş noktasına ulaşmak için mücadele etti. Yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen etap, öğleden sonra tamamlanacak.

Yarışlar, yarın yapılacak 64K, 25K ve 12K etaplarıyla sona erecek.

Maratona Türkiye'nin yanı sıra, ABD, Rusya, Güney Afrika, Sırbistan, İngiltere, Danimarka, İsveç, Ukrayna ve İran'dan 250 atlet katılıyor.??????

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı
5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Cristiano Erol Bulut Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 10:40:24. #1.15#

title