5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

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5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı -İlk konser, tarihi Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirildi Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Caz Festivali, tarihi Bodrum Kalesi'nde başladı.

5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

-İlk konser, tarihi Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirildi

MUĞLA - Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Caz Festivali, tarihi Bodrum Kalesi'nde başladı.

Caz Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İtalya Büyükelçiliği gibi kurumlar tarafından destekleriyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde başladı.

Festivalin açılışında Kerem Görsev Trio ve şef Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sahne aldı. Pandemi tedbirleri altında yapılan ilk konserde sanatçıların performansı caz severlerin beğenisini kazandı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve çok sayıda caz severin katıldığı açılışta festivale katkı veren kurum ve kuruşların temsilcilerine teşekkür plaketi verildi.

Caz Derneği Başkanı ve festivalin küratörü Özlem Oktar Varoğlu, konser öncesi yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"1 Eylül itibariyle festivali açıyoruz. Şu anda kaledeyiz, hafif bir rüzgar. Güzel bir Bodrum havası. Sezonu uzatmak üzere her sene Eylül'de Bodrum'da Caz Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Bodrum Caz Festivali'nin 5'inci yılı Akdeniz Teması üzerine gerçekleştiriliyor. 11 konser Bodrum'da çeşitli mekanlarda yer alacak."

Rodos Caz Festivali ile kardeş festival olarak karşılıklı sanatçı değişimlerinin yapılacağı organizasyonun teması bu yıl Akdeniz Kardeşliği olarak belirlendi. Bodrum Kalesi'nin yanı sıra ilçenin Yakaköy, Gümüşlük, Akyarlar mahallelerinde etkinliklerin gerçekleştirileceği festivalde konserlerin yanı sıra sergiler ve caz atölyeleri düzenlenecek. Festivalde bilet gelirinin bir bölümü, Bodrum'da yangında zarar gören bölgelere için hazırlanan fona aktarılacak.

5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, 11 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür