Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Balkanlardaki dostlarımızdan temel beklentimiz terörist örgütler arasında ayrım yapmadan ülkemizle birlik ve hakiki dayanışma içinde olmalarıdı." dedi.

Çavuşoğlu, Rumelili Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği (RUMELİSİAD) tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "5. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi"nde, organizasyona emek verenlere teşekkür etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın da katkılarıyla düzenlenen etkinliğinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu tür programların ciddi ticari bağlantıları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Balkanlar ile tarihsel bağın yanı sıra ekonomik ilişkilerin de üst seviyeye çıkartılmasına dikkati çekti.

Terör örgütlerine karşı birlik içerisinde etkin mücadele edildiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Teröre en fazla maruz kalan ülkelerden biri olan Türkiye PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı aynı anda etkin mücadele vermektedir. Geçtiğimiz sene DAEŞ ile göğüs göğüse savaşarak Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Suriye'nin kuzeyinde 2 bin kilometrekarenin üzerinde alanı DEAŞ'tan temizledik. PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG, PYD terör örgütü ile DAEŞ unsurlarına karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. İki aydan kısa bir sürede Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu 2 bin kilometrekarelik bir alanı terör örgütlerinden temizledi. Böylelikle 911 kilometre uzunluğa sahip Suriye sınırımızın yaklaşık 500 kilometrelik bölümü artık terörden arındırılmış durumda."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki muhtelif terör örgütlerine karşı verdiği bu mücadelenin bütün Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun güvenliğine çok büyük bir katkı verdiğini dile getirdi.

Aldıkları önlemlerle yabancı teröristlerin ülkeye ve Avrupa ülkelerine geçişlerin engellendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Balkanlardaki dostlarımızdan temel beklentimiz terörist örgütler arasında ayrım yapmadan ülkemizle birlik ve hakiki dayanışma içinde olmalarıdır." diye konuştu.

FETÖ'nün Balkanlarda her alanda olduğu gibi iş dünyasını da kıskaç altına almaya uğraştığını vurgulayan Çavuşoğlu, teröristler halen yuvalanmaya devam ettikleri Balkan ülkelerinde eğitim ticaret gibi masum kavramlar arkasına gizlenerek derin bir para ağını işletmeye devam ettiklerine işaret etti.

Terör örgütü FETÖ'nün sadece Türkiye için değil Balkan coğrafyası için de tehdit olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Gerek ülkeler gerek iş dünyası bu konuda son derece duyarlı ve uyanık olmak mecburiyetindedir. Başarıya ulaşmak için hepimizin bölgesel öncelikler ve bölgemizin ortak çıkarları üzerinde odaklanmasını, ortak duyarlılıklar taşımasını ve birlikte hareket etmesini biz zaruri görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanı Bajram Hasani, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Bursa Valisi İzzettin Küçük ve RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kılıkçıer ve diğer ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaketleri takdim edildi.