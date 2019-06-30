'5. Uluslararası Avrupa-Asya Turizm Çalışmaları' konferansı Konya'da yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve EATSA Avrupa-Asya Turizm Çalışmaları Derneği işbirliği ile düzenlenen 5. Uluslararası Avrupa-Asya Turizm Çalışmaları Konferansının Konya ayağı tamamlandı.

Düzenlenen konferansın açılış töreninde konuşan NEÜ Dr. Öğretim Üyesi Kevser Çınar, daha önce Tayvan, Portekiz, Japonya ve Fransa'da düzenlenen konferansın 5. ayağına Türkiye olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Kapadokya, Konya ve Antalya'da gerçekleşen bu konferansın hem Türkiye'nin hem de bu kentlerin uluslararası tanınırlığına katkı sağlayacağı için ayrıca önemli olduğunu söyleyen Çınar, "Bu tarz uluslararası faaliyetlerin hızla büyüyen ve daha geniş alanlara yayılan, turizm potansiyeli yüksek olan özellikle Konya gibi doğal, tarihi ve kültürel çekicilikler yanında, sıcak, samimi insanlara sahip turizm bölgeleri için birer fırsat olduğunu söylemekte yarar var. Bununla birlikte Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada, turizm araştırmalarına ilişkin akademik çalışmaların her gecen gün hem nicelik hem de nitelik acısından çok daha iyi noktalara taşındığını görüyoruz. Gelinen bu noktanın hem akademik hem de ziyaretçi sayısı acısından daha ileri bir noktaya taşımak için Asya-Avrupa bölge ülkelerinin turizm konusunda birlikte hareket etmeleri ve işbirliği yapmaları çok önemli" ifadelerini kullandı.

Alanında uzman ve deneyimli akademisyenlerin, özellikle Asya ve Avrupa turizminin gelişimi için bilgi, deneyim ve önerilerini katılımcılarla paylaştığı, turizmin her açıdan incelendiği "Asya ve Avrupa Turizminde Sürdürülebilir Rekabet Avantajı" başlıklı konferans, eş zamanlı oturumlarla düzenlenen çalıştaylar, eğitimler, bildiri sunumları ve kültürel gezilerle devam ederek tamamlandı. - KONYA

Kaynak: İHA