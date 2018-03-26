Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 5. Uluslararası Ahıska Kızları Yetenek Yarışması düzenlendi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından, Azerbaycan Genç Temaşacılar Tiyatrosu'nda yapılan yarışmada, Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna ve Gürcistan'dan gelen Ahıskalı kızlar yeteneklerini sergiledi.

Etkinliği DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Azerbaycanlı milletvekilleri, sanatçılar ve çok sayıda davetli izledi.

Kassanov, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Sovyet yönetimi tarafından sürgün edildiğini hatırlatarak, bugün Türkiye dışında 9 ülkede yaklaşık 600 bin Ahıska Türkü'nün yaşadığını belirtti.

Çeşitli ülkelerdeki Ahıskalıları birleştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Kassanov, Ukrayna'da savaş bölgesinde ağır şartlarda yaşayan 770 ailenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye yerleştirildiğini anımsattı.

Kassanov, "Son bir senede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 23 bin Ahıskalıya Türk vatandaşlığı verildi. Bu sayı en kısa zamanda 80 bini bulacaktır." dedi.

Nevruz Bayramı'nın Azerbaycan'da çok güzel kutlandığını söyleyen Kassanov, yarışmayı bu nedenle Bakü'de düzenlediklerini aktardı. Kassanov, bir sonraki yarışmayı Türkiye'de yapmayı planladıklarını duyurdu.

Yarışmada, 16-20 yaşlarındaki Ahıskalı kızlar genel kültür, şiir, dans, şarkı ile özel yetenek konularında yeteneklerini sergiledi.

Yarışmacıların, Azerbaycan sanatçılardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirildiği yarışmaya davetliler büyük ilgi gösterdi.